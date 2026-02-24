China’s War Narratives on Ukraine: Entering the Fifth Year

Four years ago today, Russia’s full-scale invasion of Ukraine began. Join me as I moderate a panel conversation recorded on February 23 featuring two Ukrainian scholars, a Beijing-based Ukrinform correspondent, and a leading analyst of Chinese media looking at how Chinese perspectives on the war — from official state media to ordinary netizens — has evolved over the course of the last four years.
This session was organized by the Ukrainian Platform for Contemporary China in collaboration with the University of North Carolina-Chapel Hill’s Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies.
Yevheniia Hobova, PhD in Chinese linguistics – Research Fellow, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine
Oleksandra Stryzhak, PhD in International Relations – Junior Fellow, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine
Volodymyr Sydorenko – Ukrainian journalist, China correspondent for Ukrinform
David Bandurski – American journalist, Co-Founder and Director of the China Media Project
Check out Ukraine Online (乌克兰在线):
Ukraine Online 乌克兰在线 is an information platform created by Ukrainian sinologists and scholars.
The platform aims to provide Chinese readers with important news about Ukraine.
